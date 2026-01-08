La ONU eleva al 2 % su previsión de crecimiento de EEUU en 2026 y espera un 2,2 % en 2027

En su nuevo informe de perspectivas económicas, la ONU sitúa en el 1,9 % el crecimiento de EE.UU. en 2025, tres décimas más de lo previsto en el documento anterior, pero 9 décimas menos que en 2024 (2,8 %)

El informe señala que las políticas de Washington, particularmente en aranceles e inmigración, han causado volatilidad en la confianza de las empresas y del consumidor.

El documento considera que las presiones inflacionistas en EE.UU. han sido "más suaves de lo esperado en 2025" y prevé que la inflación se sitúe entre el 3 % y el 3,5 % a principios de 2026 antes de suavizarse "a medida que se disipan los efectos de los aranceles y se estabilizan los costes de la vivienda".

La proyección anual de la inflación para EE.UU. apunta a una reducción: desde un 2,9 % estimado en 2025 hasta un 2,7 % en 2026 y un 2,3 % en 2027.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las fuerzas económicas en 2025 fueron el "resiliente" gasto de los consumidores y las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial (IA), que resultaron lastradas por unas exportaciones netas negativas cada vez mayores y una contracción en la inversión en estructuras residenciales y empresariales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ligero crecimiento que el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA) "está respaldado por políticas fiscales y monetarias expansionistas que amortiguarán el impacto de un mercado laboral más débil" y la moderación en el aumento de los salarios.

La ONU recuerda que la Reserva Federal retrasó su primera rebaja de los tipos de interés hasta septiembre y anticipa un ciclo "gradual" con solo una rebaja proyectada en 2026, en paralelo a una flexibilización cuantitativa.

Mientras, la política fiscal de EE.UU. se mantiene expansionista tras un giro en la herramienta de estímulo, que pasa de un alto gasto público a reducciones en impuestos, lo que, según el informe, "probablemente ampliarán el déficit fiscal e incrementarán la deuda pública".

Los expertos de la organización advierten de riesgos bajistas: la incertidumbre en torno a las políticas del Gobierno, las perspectivas fiscales "marcadas por déficits presupuestarios persistentes y una elevada deuda pública", y la "posibilidad de correcciones agudas en los mercados de valores".

Indica también el informe que la distribución de la riqueza se mantuvo desigual en la primera economía del mundo en 2025, pero se registró un aumento general del patrimonio neto en todos los niveles.

La mejora de "largo plazo" en las cuentas de los hogares se relaciona con las crecientes cotizaciones de sus carteras, pero a su vez puede dejarlos "vulnerables" a "potenciales correcciones en el precio de las acciones", sobre todo a los hogares de menor renta, ya que tienen más deuda.

Respecto a la IA, la ONU opina que agrega "otra capa de incertidumbre", puesto que es difícil evaluar su impacto completo en la economía y, aunque reconoce la importancia del gasto en este sector tecnológico, duda de "si las altas valoraciones en bolsa se pueden sostener a largo plazo".