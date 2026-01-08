La primera semana de Mamdani como alcalde: choques con Israel y eclipsado por Maduro

En su primer día, el líder de 34 años anunció más nombramientos para su administración, presentó medidas para mejorar la vivienda y el transporte, y firmó varios decretos.

Mamdani revocó todas las órdenes que su antecesor, Eric Adams, emitió después de su acusación formal en septiembre de 2024 por cargos federales de corrupción, con el argumento de buena gobernanza. Estas órdenes no tenían rango legislativo y podían ser modificadas o eliminadas directamente por el alcalde entrante.

El líder progresista, el alcalde más joven en la historia reciente de la ciudad, llegó al cargo tras una intensa campaña centrada en vivienda asequible, transporte público y justicia social que se ganó a los neoyorquinos.

El demócrata dejó sin efecto dos decretos: uno que adoptaba una definición amplia de antisemitismo basada en la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) y otro que prohibía a empleados municipales participar en el movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su segundo día, el líder progresista fue tildado de antisemita por el gobierno israelí, el cual afirmó que el recién nombrado alcalde mostraba "su verdadera cara" al eliminar la definición IHRA y levantar las restricciones al boicot, calificando la medida como "gasolina antisemita sobre un fuego abierto".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a las críticas, el joven político defendió su decisión de no renovar dichas órdenes ejecutivas.

Mamdani, musulmán, asumió el cargo el pasado 1 de enero con una ceremonia histórica al jurar con la mano sobre dos ejemplares del Corán -uno que perteneció a su abuelo y otro que es un manuscrito centenario de bolsillo cedido por la Biblioteca Pública de Nueva York— en un acto simbólico realizado en una antigua estación de metro bajo el Ayuntamiento.

Durante esta semana se vio a Mamdani trasladarse en metro desde su apartamento de Astoria, en Queens, a la Alcaldía.

El político ha dicho que se mudará a Gracie Mansion, la residencia oficial de los alcaldes, más adelante.

En los próximos días, Mamdani tiene previsto presentar su primer presupuesto preliminar y reunirse con líderes sindicales y comunitarios.

En su primer fin de semana como alcalde fue testigo de cómo Maduro fue capturado en una operación militar de Estados Unidos en Venezuela y transportado a la ciudad de Nueva York, para luego ser recluido en el Centro de Detención Metropolitano.

"Atacar unilateralmente a una nación soberana constituye un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional", escribió Mamdani en sus redes sociales tras la noticia.

En una rueda de prensa, el alcalde dijo que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que expresó su rechazo al reciente ataque en Venezuela, un diálogo que describió como "franco y directo".

El primer capítulo del caso contra Maduro se tramitó el lunes en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, donde el venezolano se declaró "no culpable" y "prisionero de guerra".

Los medios locales apuntan que el próximo reto al que se podría enfrentar el líder progresista es la posible huelga de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York programada para el 12 de enero, si no logran nuevos contratos para entonces.

Una huelga de enfermeras este mes afectaría a los hospitales de la ciudad de Nueva York en un momento en el que el Estado ha registrado un número récord de casos de gripe.