La tasa de desempleo en Italia se situó en el 5,7 % en noviembre

La tasa de ocupación alcanzó en noviembre el 62,6 % con un descenso mensual del 0,1 puntos porcentuales, ambas tasas, de ocupados y desempleados, condicionadas por el crecimiento de las personas inactivas, que incluye a quienes no estudian ni buscan empleo.

El número total de ocupados se situó en 24.188.000 personas, una disminución que afectó tanto a los trabajadores temporales, que se situaron en 2.477.000, como a los autónomos, que bajaron a 5.215.000, mientras que los trabajadores indefinidos se mantuvieron prácticamente estables (16.496.000).

La tasa de inactividad subió a 33,5 %, 0,2 puntos porcentuales más que el mes anterior.

Por otra parte, la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) baja hasta el 18,8 %, lo que supone 0,8 puntos porcentuales menos que el mes pasado.

"Comparando el trimestre septiembre-noviembre de 2025 con el anterior (junio-agosto), se observa un aumento en el número de personas ocupadas", explicó el Istat.