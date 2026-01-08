Las autoridades taiwanesas continúan buscando a un caza F-16 y a su piloto desaparecidos

Hasta las 09:00 horas (01:00 GMT) del jueves, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán había desplegado tres barcos de gran tamaño y realizado doce salidas de embarcaciones menores, además de movilizar 68 vehículos terrestres y 154 efectivos para las labores de búsqueda y rescate, indicó la autoridad marítima en un comunicado.

"En la actualidad, los buques de la Guardia Costera continúan operando en la zona del incidente en coordinación con las Fuerzas Armadas y las distintas unidades de rescate", apuntó la CGA.

El piloto desaparecido, identificado como Hsin Po-yi y con rango de capitán, despegó a las 18:17 horas (10:17 GMT) del martes en su caza F-16 desde la base aérea de Hualien, en la costa oriental de Taiwán, para llevar a cabo una "misión rutinaria de entrenamiento", de acuerdo a la Fuerza Aérea.

Hsin, quien acumulaba 611 horas de vuelo, de las cuales 371 correspondían al F-16, antes del incidente, advirtió por radio de que había perdido la referencia visual entre las nubes y comunicó hasta en tres ocasiones su intención de eyectarse tras comenzar a perder altitud en torno a las 19:29 horas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Fuerza Aérea atribuyó este contratiempo a un fallo en la computadora principal de la aeronave e instó a Estados Unidos -país donde se fabrica este caza de combate- a acelerar las actualizaciones de software para "mejorar la fiabilidad del sistema".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mando castrense decidió suspender los vuelos de entrenamiento de los F-16V mientras se llevan a cabo inspecciones de estas aeronaves y anunció que impartirá formación adicional a sus pilotos, especialmente en escenarios de desorientación espacial, comportamiento anómalo del avión y operaciones de vuelo nocturno.

En la actualidad, la columna vertebral de la Fuerza Aérea de Taiwán está compuesta por los cazas F-16: el Gobierno isleño adquirió 66 de estas aeronaves a EE.UU. en 2019 por unos 8.000 millones de dólares y opera actualmente más de un centenar de aparatos correspondientes a versiones más antiguas.

La principal misión de estos aviones es interceptar a las aeronaves de guerra chinas que sobrevuelan los alrededores de Taiwán, algo que sucede con cada vez más frecuencia.