Las injerencias de EEUU en juicio a Le Pen "no están probadas", según el Gobierno francés

Esas "sospechas de injerencia de Estados Unidos", según afirmó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en declaraciones a la radio Franceinfo, "no están probadas".

La portavoz gubernamental mantuvo que el artículo del semanario alemán Der Spiegel que afirmaba que la Administración del presidente estadounidense, Donad Trump, había considerado sancionar a los jueces que condenaron a la líder de la extrema derecha francesa en primera instancia está elaborado con "declaraciones anónimas y reportadas, sin que esté claro de dónde provienen exactamente".

No obstante, Bregeon aseguró que Francia se mantiene "vigilante" al respecto.

El partido de Le Pen criticó la víspera la advertencia lanzada el martes por el presidente del tribunal de París, Peimane Ghaleh-Marzban, quien calificó de "injerencia inaceptable e intolerable" las amenazas de sanciones estadounidenses a los magistrados franceses, de las que alertaba Der Spiegel.

En un comunicado, la Agrupación Nacional afirmó que las declaraciones de Ghaleh-Marzban "probablemente perjudicarían gravemente los intereses de los acusados" y podrían "representar una presión inaceptable sobre los jueces".

Marine Le Pen, candidata a la Presidencia francesa en tres ocasiones, podría ver frustradas sus ambiciones de presentarse por cuarta vez en 2027 si su condena no se reduce en apelación.

El juicio de apelación en el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (antiguo nombre de la Agrupación Nacional) está previsto que comience el próximo martes.

En marzo, la líder ultraderechista fue condenada a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y dos en arresto domiciliario, a una multa de 100.000 euros y, sobre todo, a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos con aplicación inmediata.

Entonces, Trump comparó esa condena con sus propios problemas legales y pidió en sus redes sociales "libertad" para Le Pen.

Ella y otros once de los condenados en marzo por malversación de fondos del Parlamento Europeo recurrieron y serán juzgados de nuevo en apelación del 13 de enero al 12 de febrero de 2026, más de un año antes de las elecciones presidenciales de 2027.

La Agrupación Nacional, su líder y esas once personas -la mitad de las condenadas en primera instancia-, comparecerán de nuevo por malversación de fondos públicos, acusadas de haber establecido un "sistema" entre 2004 y 2016 para pagar a empleados del partido con dinero del Parlamento Europeo.

El Tribunal de Apelación de París ya había indicado en abril pasado que el proceso en apelación se celebraría en el primer semestre de 2026, para que haya una sentencia en verano de ese año y no interferir así en la campaña electoral para las presidenciales de 2027, a las que aspira a presentarse Le Pen.