Lechera promete 11 millones de dólares y usar menos agua tras inédito acuerdo con Arizona

El acuerdo, considerado el primero en su tipo en Arizona y en Estados Unidos, incluye nuevas prácticas de conservación de agua y acceso al líquido subterráneo implementadas por la compañía para cambiar el uso de 860,4 hectáreas (2.000 acres) de tierras de cultivo irrigadas.

Los 11 millones de dólares serán para los residentes de la comunidad del Valle de Sulphur Springs afectados por la extracción del agua subterránea.

Este dinero se destinará a la perforación de pozos, transporte de líquido y acceso al agua subterránea en el Condado de Cochise, cerca de la frontera con México.

“Este acuerdo establece un nuevo precedente, uno en el que las empresas se comprometen a ser buenos vecinos de las comunidades en las que operan y hacer esfuerzos significativos para reducir la extracción de nuestro recurso más preciado, el agua subterránea”, dijo Mayes en un comunicado de prensa.

La fiscal reconoció que la agricultura y la ganadería son pilares de la economía del estado, fronterizo con la entidad mexicana de Sonora, pero indicó que los niveles de agua subterránea continúan disminuyendo y los residentes de esta región enfrentando desafíos como resultado.

RiverView, LPP se comprometió a no cultivar un total de 860,4 hectáreas (2.000 acres) de tierras utilizadas ahora para la siembra irrigada, y la ranchería puede transformar el área a un uso diferente como pastoreo o un hábitat para otro tipo de cultivo que no sea en hilera y requiera constante irrigación.

La megalechera no podrá vender este terreno sin mantener las condiciones requeridas por este acuerdo, que tiene una duración de 12 años.

La compañía también se compromete a seguir implementado cambios como irrigación por goteo, y uso de bombas de agua de extracción de diferentes velocidades y que usan menos energía.

El acuerdo llega en un momento en el que Arizona, al igual que otros estados en la frontera de Estados Unidos con México, enfrenta una sequía que autoridades consideran severa.