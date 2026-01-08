León XIV pide unidad a los cardenales en su cumbre y "no promover agendas personales"

"Todos nos hemos detenido para estar aquí, hemos suspendido un tiempo nuestras actividades, renunciado a compromisos incluso importantes, para discernir juntos lo que el Señor nos pide", alegó durante una misa con los purpurados en la basílica de San Pedro.

El pontífice estadounidense ha reunido en el templo vaticano esta madrugada a los 170 cardenales de todo el mundo llegados a Roma para participar en un consistorio extraordinario de dos días convocado para que le ayuden a tomar decisiones sobre el futuro de la iglesia.

Por eso, la homilía de León XIV ha comenzado con un llamamiento a la colaboración y a la comprensión entre los purpurados, a menudo enfrascados en las divergencias entre reformistas y conservadores.

"No estamos aquí para promover agendas personales o grupales sino para confiar nuestros proyectos e inspiraciones al escrutinio de un discernimiento que nos supera y que solo puede venir del Señor", aseveró el papa ante los cardenales, muchos de ellos presentes en el cónclave en el que fue elegido hace solo ocho meses.

Este consistorio extraordinario -diferente a los ordinarios, más limitados y frecuentes- ha sido organizado, nada más acabar el Jubileo y los ritos navideños, para "ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y ardua responsabilidad del gobierno de la iglesia", según un comunicado de la Santa Sede.

Se espera que los purpurados brinden al nuevo pontífice sus puntos de vista sobre liturgia y otras cuestiones de calado, tras los doce años de Francisco, que prefería asesorarse con un consejo reducido, así como consejos de cara a las reformas que deberá implementar.

Porque este tipo de consistorios, según el Código de Derecho Canónico, únicamente son convocados en caso de "especiales necesidades" o de "asuntos de gravedad" para la Iglesia.

El papa estadounidense recordó a los presentes que este encuentro no consiste en un "equipo de expertos" sino que pretende recoger sus opiniones, las de "cada uno", para tenerlas en cuenta.

Especialmente en un mundo en el que, a su parecer, "la saciedad y el hambre, la abundancia y la miseria, la lucha por la supervivencia y el desesperado vacío existencial siguen dividiendo e hiriendo a las personas, las naciones y las comunidades".

"Nuestro Colegio, aunque rico en muchas capacidades y dones notables, no está llamado a ser un equipo de expertos sino una comunidad de fe en la que los dones que cada uno aporta (...) produzcan el máximo fruto", aseveró.

León XIV terminó su homilía agradeciendo "de todo corazón" a los cardenales por esta 'cumbre' y recordándoles que, aunque no siempre se consiga encontrar soluciones a los "problemas" que afrontan, sí que podrán contar con el papa para "ayudarse mutuamente".

"No siempre conseguiremos encontrar soluciones inmediatas a los problemas que debemos afrontar. Sin embargo, siempre, en cualquier lugar y circunstancia, podremos ayudarnos mutuamente, y en particular ayudar al papa", adelantó, llamando a la colaboración.

Y acto seguido zanjó: "Queridos hermanos, lo que ustedes ofrecen a la Iglesia con su servicio, a todos los niveles, es algo grande y extremadamente personal y profundo, único para cada uno y valioso para todos".