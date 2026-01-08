Llegan a Arabia Saudí los primeros españoles varados en Socotra por el conflicto en Yemen

Cuatro españoles viajaron ayer en uno de los vuelos de evacuación que han sido fletados por la aerolínea yemení Yemenia hacia Yeda, mientras que otros seis podrían volar el próximo sábado, indicaron ambas fuentes.

Los informantes no indicaron si quedan más españoles que viajarán, pese a que inicialmente situaran en una veintena los que se quedaron atrapados en la isla de un total de unos 600 turistas.

El funcionario yemení indicó esta mañana que la aerolínea está dando prioridad a las "familias, los pasajeros mayores, los niños y los enfermos".

Hasta el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores español no ha reaccionado ante esta información.

El tráfico aéreo en el principal aeropuerto de Socotra se paralizó en medio de los combates entre las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en la parte continental del Yemen, lo que interrumpió los planes de regreso de los turistas que visitaban el remoto archipiélago.

La suspensión del tráfico aéreo se produjo tras la retirada de las tropas emiratíes del Yemen (en el marco de la coalición que lidera Riad) la semana pasada, dentro de un plazo de 24 horas establecido por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente respaldado por Arabia Saudí, lo que provocó la cancelación de los vuelos de regreso previstos a Abu Dabi.

Socotra, un archipiélago declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el Océano Índico, a más de 300 kilómetros al sur de la costa del Yemen, era hasta finales de diciembre ampliamente accesible por aire a través de Abu Dabi, aunque ahora mismo sólo operan vía Arabia Saudí.