Los accionistas del hongkonés Hang Seng Bank votan la propuesta de compra de HSBC

La oferta contempla la compra por parte de HSBC del 37 % que aún no controla de la entidad local por 106.000 millones de dólares hongkoneses (13.612 millones de dólares, 11.654 millones de euros).

El precio, de 155 dólares hongkoneses (19,9 dólares, 17 euros) por acción, supuso una prima del 30 % con respecto a los niveles de cotización previos al anuncio, aunque desde entonces el valor bursátil de Hang Seng Bank ha reducido esa brecha al repuntar un 29 %.

La propuesta necesita el apoyo de al menos un 75 % de los accionistas independientes, y también que los votos en contra sean inferiores a un 10 %.

Según el diario local South China Morning Post, los analistas esperan que la operación se cierre con éxito: "Las probabilidades son altísimas (...). Visto que el mercado inmobiliario de Hong Kong sigue apagado, los accionistas de Hang Seng Bank probablemente no pondrán mucha oposición a poder vender acciones a ese precio", explicó Mike Leung Kit-man, de Wocom Securities.

El experto hace referencia a la exposición de Hang Seng Bank al inmobiliario hongkonés: a mediados del año pasado, sus créditos deteriorados en ese sector habían crecido un 85 %, aunque el consejero delegado de HSBC, Georges Elhedery, desmintió que la oferta tuviera por objetivo resolver esos problemas de préstamos tóxicos.

Algunos importantes inversores como el gestor del fondo de pensiones gubernamental noruego, Norges Bank Investment Management, ya han avanzado su apoyo a la iniciativa, que supondría detener la cotización el 14 de enero y abandonar definitivamente el parqué el día 27.

Sin embargo, hay quien, como la exdirectiva Cecilia Ko, creen que la compra total de Hang Seng Bank por parte de HSBC equivaldrá a la "desaparición, como una estrella moribunda, de la cultura singular chino-hongkonesa" de la entidad toda vez que se integre totalmente en su matriz.

HSBC ha prometido "una mayor alineación" y "más inversión" para satisfacer las necesidades de mercados y clientes, y aprovechar "las múltiples oportunidades de crecimiento que esperan a Hong Kong", avanzando asimismo que no hará despidos y que Hang Seng Bank retendrá su identidad corporativa y red de oficinas.

En su última cuenta de resultados, HSBC cifró en 125 puntos básicos el impacto de la compra total de Hang Seng Bank en términos de reducción de capital, razón por la cual no anunciará nuevas recompras de acciones durante al menos tres trimestres.

Hang Seng Bank fue fundado en 1933, y HSBC adquirió un 51 % de su capital en 1965, siete años antes de salir a bolsa y convertirse en el primer banco en hacerlo en Hong Kong tras la II Guerra Mundial.