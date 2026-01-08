Los agricultores alemanes bloquean autovías en protesta contra el acuerdo UE-Mercosur

De acuerdo con la cadena regional 'RBB', amanecieron bloqueadas con grupos de tractores la A19, los accesos de la A20 y la B96 en la región de Brandeburgo (este), entre otras.

Según este mismo medio, la policía también disolvió algunos piquetes que, al contrario que los anteriores, no habían sido anunciados con antelación.

Las protestas habían sido convocadas por la Asociación de Agricultores de Brandeburgo y el movimiento "El campo conecta", que anunciaron que los bloqueos se prolongarían hasta las 17.00 hora local (16.00 GMT).

"Nunca aceptaremos el acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Porque es injusto exponer nuestra agricultura local a una concurrencia que, debido a unos estándares sociales y ecológicos peores, puede producir de forma más barata", explicaron los convocantes en su manifiesto.

Las organizaciones pidieron al Gobierno reducir la carga fiscal, detener las importaciones, acabar con los monopolios y fijar como objetivo estatal que el abastecimiento de productos agrícolas se produzca a nivel regional.

Si el acuerdo de libre comercio entra en vigor, advirtieron, "no descansaremos hasta que Alemania haya vuelto a salir del tratado, de la manera que sea".

En la región norteña de Mecklemburgo - Pomerania Anterior, en la que también se habían convocado piquetes, la cadena regional 'NDR' informó de que los agricultores estaban protestando en una serie de autovías, pero sin cortar el tráfico.

La principal asociación del ramo en el país germano, la Asociación de Agricultores Alemanes, también rechaza el acuerdo con el Mercosur, pero no se ha sumado a las protestas.