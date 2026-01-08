Los agricultores logran llevar su ira contra Mercosur ante la Asamblea Nacional francesa

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, que salió de la cámara para encontrase con los manifestantes fue abucheada por estos, que corearon reiteradamente "dimisión", en un ambiente tenso emitido por la televisión BMFTV.

Pese a todo, la política macronista consideró "normal que se exprese esta indignación" y tiene previsto reunirse con las distintas organizaciones sindicales a primera hora de la tarde.

"Tenemos que estar disponibles y escuchar a los ciudadanos, eso es lo que hice, incluso si hay tensión o si no quieren hablar, sino expresar su enojo. Estoy aquí para escucharlos", aseguró posteriormente Braun-Pivet, quien estimó que "los franceses tienen derecho a venir y expresar su ira frente a la casa del pueblo".

Llegar a la Asamblea Nacional era "un gesto simbólico", según dijo Edouard Legras, vicepresidente del sindicato agrícola cercano a la extrema derecha Coordinadora Rural, mientras que su copresidente, Bertrand Venteau, denunció que los agricultores "no fueron consultados" sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y Sudamérica, y lamentó que "el Mercosur es un hecho consumado" y cualquier retoque posterior, en su opinión, es "pura palabrería".

Venteau arremetió también contra la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, a quien calificó de "deshonesta" y tildó de "indignas" sus declaraciones de primera hora de la mañana en las que tachó la acción de hoy en París de "ilegal" e "inaceptable", asegurando que el Ejecutivo "no permitirá que eso ocurra", en especial que se manifiesten ante la Asamblea Nacional.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, lanzó un llamamiento en sus redes sociales a la "calma, al sentido de responsabilidad y al diálogo" en los actos de protesta que se están desarrollando en París y otros sitios del país.

Genevard calificó de "legítimas" las reivindicaciones del sector, que protesta también contra la gestión gubernamental del brote de dermatosis nodular contagiosa y pide simplificaciones administrativas, ya que considera las regulaciones europeas demasiado restrictivas.

"El diálogo continúa. La lucha que estoy liderando para proteger a nuestros agricultores continúa. Se han logrado avances significativos esta semana a nivel europeo, pero el trabajo no ha terminado", añadió.

Por su parte la ministra de Hacienda, Amélie de Montchalin, añadió en la emisora RTL: "Las cifras no cuadran. Pedimos cláusulas de salvaguardia, cláusulas de reciprocidad de normas y controles. La Comisión Europea nos debe respuestas".

"Dijimos que iríamos a París, y aquí estamos", declaró el copresidente de la Coordinación Rural, Ludovic Ducloux, contento por ver un centenar de tractores desfilando por la capital y sus alrededores, a pesar de las prohibiciones de las prefecturas.

Una veintena de ellos entraron por la puerta sur de París antes de aparcar cerca de la Torre Eiffel, en el Arco del Triunfo y en la Puerta de Auteuil, y desplazarse después a la Asamblea Nacional.

En total, según el Ministerio del Interior, alrededor de un centenar de tractores se encuentran actualmente en la capital y sus alrededores, causando importantes interrupciones del tráfico. La autopista A13 en dirección a París estuvo cortada durante varias horas esta mañana.

Una orden de la prefectura de policía prohibía el acceso de tractores a ciertas zonas sensibles de la capital, como el Palacio del Elíseo, Matignon (sede del Gobierno) y el Parlamento.

Sin embargo, los tractores sortearon los obstáculos y se abrieron paso a través de las barreras instaladas en las afueras y el interior de París, "a veces asumiendo riesgos totalmente temerarios", lamentó Interior.

También arremetió contra la acción de los agricultores la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, al denunciar la tala de algunos árboles, al menos uno de ellos protegido, para bloquear las calles.

"La ira y el derecho a protestar no autorizan semejante acto. La naturaleza tiene sus derechos. Amamos nuestros árboles, un bien común de los parisinos, y los protegemos", declaró Hidalgo en sus redes sociales.