Los bomberos de Crans-Montana denuncian falta de medios: "Todos son voluntarios"

"Son todos bomberos voluntarios, no hay profesionales entre nosotros", afirmó el jefe de bomberos de Crans-Montana, David Vocat, en la televisión pública suiza RTS.

Vocat explicó que, de manera excepcional, la madrugada del 1 de enero los equipos estaban en el parque de bomberos porque esa noche se habían prohibido los fuegos artificiales debido a la situación de sequía en la zona, tras varias semanas de falta de precipitaciones.

Ante la posibilidad de que hubiese alguna persona que desobedeciera esa prohibición y de que se produjese un incendio, los bomberos tenían preparado un dispositivo de emergencia, lo que explica la extrema rapidez con la que llegaron (entre 5 y 10 minutos después de la alarma), según los testigos.

"Teníamos gente en el parque de bomberos, una decena de personas. Normalmente, la situación no es así, ya que son voluntarios, son personas que están en su casa, en el trabajo y que tienen que venir al parque y cambiarse", explicó Vocat.

Bajo condición de anonimato, varios miembros del cuerpo de bomberos también han denunciado en medios suizos que tener personal suficiente para partir inmediatamente a una intervención es algo excepcional, sobre todo durante la noche.

"El tiempo de intervención es mucho más largo, puede ser de 25 minutos y con un número de efectivos que no está garantizado", denunció uno de los bomberos.

La Interasociación de Rescate suiza (IAS) recomienda que el 90 % de las intervenciones vitales urgentes se realicen en menos de 15 minutos, un tiempo de respuesta que la Organización Cantonal de Rescate de Valais aumentó hasta 20 por el relieve montañoso y las condiciones meteorológicas de la zona.

Según los testimonios del cuerpo de bomberos, ese mayor tiempo de intervención "se debe también a la falta de medios financieros y humanos".

"Hay mucho peso sobre los hombros de los bomberos, que tienen responsabilidades pero no cuentan con los medios para asumirlas", señalaron.