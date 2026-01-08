Los detenidos por yihadismo crecen un 23,4 % en España

Si se tienen en cuenta las detenciones en otros países con la colaboración de las policías españolas, el número total llega a 112 en 72 operaciones: 64 en territorio nacional y ocho en el extranjero.

La cantidad podría variar, sin embargo, ya que la información disponible en la web ministerial está cerrada a 17 de diciembre de 2025.

Un año más las fuerzas de seguridad españolas siguieron preocupadas por la captación y adoctrinamiento de menores, tanto en las redes sociales como de los videojuegos.

Su número ha crecido desde la pandemia de la covid-19, toda vez que el confinamiento dejó a los menores más horas expuestos a contenidos perniciosos en internet.

Porque, además, los mensajes yihadistas han saltado a las redes sociales más usadas por los jóvenes, que los agentes investigan con atención especial.

Entre las operaciones sobre menores destaca la llevada a cabo en octubre en la ciudad norteafricana española de Melilla, donde detuvo a tres hermanos que realizaban actividades de captación de menores.

También las fuerzas de seguridad están preocupados por la mayor participación de las mujeres en las actividades relacionadas con ese terrorismo.

Como ejemplo, la Policía detuvo el pasado mes de mayo a dos hermanas de 19 y 21 años en Madrid por un delito de adoctrinamiento terrorista por la creación de una plataforma virtual que, con el pretexto de enseñar religión a otras mujeres musulmanas, funcionaba como si fuera una 'academia de la yihad'.

También fue notable la detención el 9 de marzo en Alcobendas (Madrid) de cuatro jóvenes que además de difundir material multimedia con proclamas de líderes yihadistas, publicaban vídeos protagonizados por ellos mismos, ensalzando la yihad violenta y alentando la comisión de acciones violentas.

Por localidades, destaca Barcelona (noreste), con diez arrestados, por delante de la ciudad española norteafricana de Melilla, con nueve, y de Madrid, con seis.