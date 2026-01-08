Lula y Sheinbaum manifiestan interés en seguir cooperando por la paz en Venezuela

"Los dos mandatarios manifestaron interés en seguir cooperando con Venezuela en favor de la paz, del diálogo y de la estabilidad del país y de la región", aseguró la Presidencia brasileña en un comunicado en el que informó sobre la conversación telefónica.

Lula también abordó este jueves la crisis generada por el intervención de Estados Unidos en Venezuela, en la que militares capturaron al presidente Nicolás Maduro y lo condujeron a Nueva York, en conversaciones telefónicas con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En la conversación con Sheinbaum, en la que repudiaron los ataques contra la soberanía venezolana, ambos "rechazaron cualquier visión que pueda implicar en la ya superada división del mundo en zonas de influencia".

En ese sentido, los mandatarios de Brasil y México reiteraron la defensa del multilateralismo, del derecho internacional y del libre comercio, según el comunicado de la Presidencia brasileña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la conversación con Petro, los dos líderes expresaron su "gran preocupación con el uso de la fuerza contra un país suramericano", lo que, aseguraron, supone una "violación" del derecho internacional y de la soberanía venezolana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, afirmaron que la situación del país "tiene que ser resuelta exclusivamente por medios pacíficos, (por medio) de la negociación y del respeto a la voluntad del pueblo venezolano".

Por ello, los presidentes coincidieron en seguir "cooperando" para lograr la paz en Venezuela, país con el que ambas naciones comparten una larga frontera.

Lula y Petro también "saludaron" el anuncio hecho hoy por el líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, de liberar presos políticos venezolanos y extranjeros.

En cuanto a la conversación con el primer ministro de Canadá, la Presidencia brasileña informó que también abordaron la situación de Venezuela y sus implicaciones en la región.

"Ambos condenaron el uso de la fuerza sin amparo en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional", asegura el comunicado.

De acuerdo con la nota, Lula aprovechó la conversación para destacar que el destino de Venezuela tiene que ser decidido soberanamente por su pueblo y que Sudamérica tiene que continuar como una zona de paz.

Los dos gobernantes coincidieron en la necesidad de una reforma en las instituciones de gobernanza global.