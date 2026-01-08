Mercosur hace nuevo desembolso a proyecto para mejorar conectividad en norte de Paraguay

A través de un comunicado, el Gobierno paraguayo indicó que el monto de 14.130.050 dólares corresponde al quinto desembolso para la concreción de este proyecto que ya está en marcha y "se desarrolla con normalidad".

De acuerdo con la información, la obra prevé la construcción de una carretera pavimentada que unirá las capitales de San Pedro y Concepción, así como estas con la ciudad de Belén, en el departamento de Concepción.

Asimismo, se rehabilitará una antigua vía conocida como ‘Ruta Quinta’, que conecta la Región Oriental del país con el suroeste del Chaco paraguayo.

Además, se levantará un nuevo puente sobre el río Ypané, que sirve de límite natural entre los departamentos de Concepción y San Pedro.

"La habilitación de estas obras permitirá acortar significativamente la distancia entre ambos departamentos, impulsar diversas actividades productivas y facilitar la circulación de productos y personas, contribuyendo al desarrollo económico y social", dijo el Gobierno paraguayo en el comunicado.

El Focem es el "primer mecanismo solidario de financiamiento" de los países que integran el Mercosur, según lo define el propio organismo de integración en su página web.

Sus financiamientos, que no son reembolsables, están destinados al desarrollo de proyectos de infraestructura que permitan reducir las asimetrías entre los países miembros y opera desde 2006, según el propio ente.