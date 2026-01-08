Ministro de Ecuador cree que liberación de cabecilla criminal amenaza seguridad de España

En entrevista con EFE, Reimberg dijo desconocer cuál es la condición migratoria de Alcívar: "Es un tema que me llama la atención. No conozco cuál es su situación, pero cualquiera que sea es un atentado contra la seguridad de España", dijo.

Ello porque "tienen un terrorista metido en suelo español, tienen un criminal en suelo español", subrayó en referencia al líder del grupo Los Tiguerones, uno de los que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, catalogó como "terroristas" en enero de 2024, cuando declaró al país en 'conflicto armado interno'.

"El que es terrorista aquí, es terrorista en cualquier parte del mundo", dijo al recordar que el Gobierno de Ecuador está atacando las economías criminales, por lo que presume que 'Willy' "va a buscar alguna otra forma de sustento, que podría ser, en base a actividades que perjudiquen a España".

Procesado por presuntos actos terroristas en Ecuador, Alcívar había sido detenido en octubre de 2024 en España con fines de extradición, pero el miércoles se conoció que, a finales de diciembre, quedó en libertad al haber vencido el plazo para que Ecuador presentase las garantías que solicitó un tribunal español para preservar la vida de 'Willy'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro aseveró que Alcívar "es un peligroso criminal", que tiene dos notificaciones rojas de Interpol por terrorismo y por delincuencia organizada y agregó que el pasado 12 de junio, Ecuador presentó "todas las garantías" solicitadas por la justicia española.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sin embargo, no quisieron resolver y comenzaron a dar largas a este tema pidiendo más información de la necesaria y de la que ya habíamos presentado. Sin embargo, enviamos información, pero los siguientes pedidos, que a mí me llama la atención, es que se realicen cuando esta persona ya se encuentra en libertad", añadió.

Reimberg dijo que se enteraron de forma extraoficial de la liberación de 'Willy'.

Agregó que también le llama la atención "cómo un criminal que debe rendir cuentas en un país por tráfico de drogas, por homicidios, por atentados terroristas con explosivos, puede caminar libre en suelo español", cuando por ese tipo operaciones en otros países, inmediatamente envían a la persona al país requirente.

Reimberg apuntó que Alcívar "vive de economía criminal. No es que tiene un negocio, no es que es un empresario, vive vida de lujo en España por dineros que provienen del narcotráfico", comentó.

El ministro añadió que Ecuador ha enviado a España una nota de protesta por la liberación de 'Willy', quien -según dijo- ha amenazado la vida del ministro y del propio presidente, Daniel Noboa.