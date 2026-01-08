Nueva condena de 16 meses para el hombre que arrojó a un niño desde Tate Modern de Londres

Bravery ya cumplía una condena de quince años de cárcel en el centro psiquiátrico de alta seguridad de Broadmoor, a las afueras de Londres, por haber arrojado al niño francés desde una ventana la Tate Modern, por lo que la nueva pena impuesta hoy la cumplirá en forma simultánea.

El niño francés, que tenía 6 años cuando se produjo la agresión y cuya identidad no puede ser desvelada por ser menor de edad, sobrevivió a una caída de 30 metros, pero sufrió graves lesiones, incluyendo una hemorragia cerebral y múltiples fracturas.

En la vista judicial de este jueves, Bravery, que sufre de autismo, fue declarado culpable de agredir a las enfermeras Linda McKinlay y Kate Mastalerz tras patear a una de ellas en el muslo y arañar la cara de la otra en septiembre de 2024.

Cuando se produjo la agresión, las enfermeras trataban de impedir que Bravery, que debe estar supervisado por tres miembros del personal en todo momento, trepara por una cornisa para saltar desde ella, según se dio a conocer en el juicio en la corte londinense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El acusado se negó a comparecer hoy en la audiencia judicial.