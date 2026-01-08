ONG venezolana denuncia la falta de información sobre las excarcelaciones de presos

A través de un comunicado publicado en X, la ONG sostuvo que hasta las 19:30 hora local (23:30 GMT) no se han efectuado las excarcelaciones "de forma real".

"Por el contrario, existe incertidumbre en los centros de reclusión donde familiares apostados a las puertas de los diversos recintos carcelarios nos reportan que no se han ejecutado las liberaciones de venezolanos injustamente presos", explicó la organización.

En ese sentido, señaló que solo han recibido la confirmación de la liberación de cinco ciudadanos españoles, entre ellos la presidenta de la ONG Control Ciudadano, la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Igualmente, hizo un llamado a la "responsabilidad informativa" y advirtió sobre la divulgación de listas extraoficiales que no cuentan con verificación.

"La desinformación solo aumenta la angustia de las familias que siguen sin recibir datos oficiales. Exhortamos al Estado a cumplir la Constitución y al respeto al derecho a la información garantizando transparencia, ya que no existen listas oficiales de los posibles excarcelados", apostilló.

Mariana González, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, dijo este jueves que no tiene novedades sobre la situación de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde hace un año, al igual que familiares de los opositores Juan Pablo Guanipa, Enrique Márquez y del activista Javier Tarazona.

A las afueras de la cárceles de El Helicoide, en Caracas, y de El Rodeo I, en el estado Miranda, se mantiene cerca de un centenar de familiares a la espera de que se produzcan las anunciadas excarcelaciones, según constató EFE.

Durante una comparecencia ante periodistas, el titular del Parlamento y jefe negociador del chavismo anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país".

El anuncio se da luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes el supuesto cierre de una "cámara de torturas" en Caracas, en medio de la presión que ejerce sobre el Gobierno de la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas estadounidenses durante una operación militar en el país suramericano.