ONU espera que se rindan cuentas tras la muerte de mujer a manos de ICE en Mineápolis

En una rueda de prensa, el portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, aseguró que "cualquiera que haya visto el video (de la muerte de Renee Good) se habrá preocupado", y destacó que desde la ONU esperan que los responsables "rindan cuentas por ello".

Este miércoles, un agente de ICE mató a la estadounidense Renee Good, de 37 años, tras propinarle varios disparos mientras la mujer trataba de maniobrar con su auto, en medio de unas protestas contra la presencia del cuerpo federal en la ciudad del norte del país.

Los colegios públicos de la ciudad han cancelado las clases lo que queda de semana por seguridad, mientras que centenares de manifestantes han tomado las calles de Mineápolis con protestas acusando a los agentes federales antiinmigración de ICE de "asesinos".

El Gobierno de Estados Unidos ha enviado desde principios del pasado diciembre unos 2.000 agentes federales a Mineápolis.

La ciudad más poblada del estado de Minnesota ya ha sido testigo de protestas contra la violencia policial.

De hecho, en 2020 fue protagonista del asesinato de George Floyd, a una milla de donde ocurrió el de Good, a manos de un policía, que desató una oleada de protestas antirracistas en todo el país.

En 2003, EE.UU. creó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencia encargada de la identificar, detener y deportar inmigrantes en situación irregular, así como de investigar delitos como trata de personas o contrabando trasnacional.

Desde su creación, ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación y racismo que se han disparado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, que lo ha convertido en la herramienta fundamental de su política de deportaciones masivas.

Además del aumento de efectivos para las redadas en comercios, asociaciones y centros de trabajo, el ICE se beneficia de una interpretación más restrictiva de los derechos de los inmigrantes que permite a los agentes detenciones y deportaciones sin control judicial.