Parlamento venezolano celebra que el Senado de EEUU apruebe resolución contra incursiones

Justo antes de que comenzara la discusión del primer punto del orden del día, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, leyó ante el pleno la noticia sobre el Senado estadounidense, tras lo que la gran mayoría de los diputados se levantaron y aplaudieron.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también compartió en redes sociales la noticia sobre la resolución, que contó con el apoyo de cinco republicanos.

La medida, eminentemente simbólica, se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores del partido de Trump, que cuenta con una escueta mayoría en el hemiciclo, se unieron a la bancada demócrata.

La resolución, presentada por los demócratas y copatrocinada por el republicano Rand Paul, representa en todo caso una reprimenda para Trump tras la reciente operación en Venezuela que llevó a captura de Maduro, y de la que el Congreso no fue informado previamente.

Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Trump, que la vetaría con toda seguridad.

Para anular el veto, ambas cámaras deberían volver a aprobar la resolución, pero por una mayoría de dos tercios.

La Cámara de Representantes ya rechazó en diciembre resoluciones similares para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela.

El Parlamento venezolano declaró este jueves "héroes y mártires" a los al menos 100 muertos que, según el Gobierno, dejó el ataque.

Los diputados exhortaron a sus colegas en el mundo, así como a los gobiernos y pueblos, a rechazar el uso de la fuerza y a defender "el derecho internacional".

También se sumaron al duelo de siete días decretado el martes por la presidenta encargada.