Pekín denuncia incautación de petrolero ruso y defiende cooperación energética con Moscú

En una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning sostuvo hoy que la "incautación arbitraria" de buques de otros países en alta mar "contraviene seriamente el derecho internacional" y vulnera los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas.

Pekín reiteró además su rechazo a las sanciones "que carecen de base en el derecho internacional" y que no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las declaraciones se producen después de que la Guardia Costera estadounidense interceptara en el Atlántico Norte al petrolero Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, vinculado al transporte de crudo venezolano y que, según Washington, habría incurrido en violaciones del régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos.

Moscú calificó la operación de "interceptación ilegal" y exigió un trato "humano y digno" para la tripulación del buque.

Preguntada también por informaciones que apuntan a un posible endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Rusia, con advertencias dirigidas a empresas de países como China, India o Brasil, Mao Ning subrayó que Pekín "siempre se ha opuesto" a este tipo de medidas.

En ese sentido, recalcó que la cooperación económica, comercial y energética entre China y Rusia es "normal" y "no está dirigida contra terceros", por lo que, añadió, "no debería ser interferida ni afectada".

La incautación del petrolero se enmarca en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre las exportaciones de crudo ruso y venezolano, después de que Washington anunciara en los últimos días nuevas medidas para requisar buques vinculados al comercio de petróleo de Venezuela y controlar de forma indefinida la venta de crudo del país sudamericano.

El Marinera, según informaciones de medios estadounidenses, había intentado previamente llegar a aguas venezolanas para cargar petróleo antes de ser interceptado en el Atlántico Norte, en lo que EE.UU. considera parte de su ofensiva contra la denominada "flota fantasma" que transporta crudo al margen de las sanciones occidentales, un escenario que ha generado fricciones diplomáticas con Moscú y, ahora, también con Pekín.