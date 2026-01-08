Primer ministro portugués dice que EEUU es la mejor opción para la diáspora de Venezuela

Durante un debate parlamentario, Montenegro se refirió al contexto internacional y aseguró que el Gobierno "ha seguido muy de cerca los acontecimientos en Venezuela, dando prioridad absoluta a la seguridad y el bienestar de la comunidad portuguesa que vive en ese país".
"Dado que Portugal no reconoció los resultados de las elecciones de 2024 y defiende el respeto del derecho internacional, constatamos el papel de los Estados Unidos en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela lo antes posible", indicó el jefe de gobierno.
"Esta es la mejor manera de salvaguardar los intereses de Portugal y de la comunidad portuguesa", añdió MOntenegro..
Esta es la postura que el Ejecutivo defendió tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el ataque aéreo en Caracas el pasado día 3. De hecho el propio Montenegro escribió entonces un mensaje prácticamente igual que las palabras pronunciadas este jueves.
