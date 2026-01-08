Principal sindicato agrícola francés convoca protesta contra Mercosur ante la Eurocámara

"La agricultura no se puede gestionar día a día, según los caprichos de las crisis. Hay límites infranqueables, empezando por el Mercosur. La forma en que Europa gestione este asunto dirá mucho sobre la importancia que concede a su agricultura y a su futuro", declaró la FNSEA en un mensaje en sus redes sociales.

Por esa razón, la FNSEA y el sindicato Jóvenes Agricultores "se movilizarán el 20 de enero en Estrasburgo frente al Parlamento Europeo" si finalmente los Veintisiete aprueban mañana la firma del acuerdo con Mercosur el próximo lunes, que rubricaría el día 12 en Asunción la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La FNSEA lanzó también "un llamamiento a los eurodiputados, que aún tendrán la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para que rechacen este acuerdo con el Mercosur" y afirmó haber obtenido ya el apoyo de otros agricultores europeos, en particular los italianos para continuar con la protesta.

Pero si todo va según lo previsto, Von der Leyen debería poder volar a Paraguay el 12 de enero para firmar el acuerdo comercial con los cuatro países del Mercosur, en el que están también Argentina, Brasil y Uruguay, y que se acordó en diciembre de 2024, tras 25 años de negociaciones.

El pacto abriría a crear una zona de libre comercio para más de 700 millones de personas y eliminaría los aranceles del 90 % de las exportaciones europeas.

Francia ha liderado, hasta ahora, a un grupo de países de la UE para lograr una minoría de bloqueo, con Polonia, Hungría, Austria e Italia, pero Roma parece dispuesta ahora a unirse al bando pro-Mercosur, junto con Alemania, Países Bajos, España y los países escandinavos.

Varios cientos de agricultores protestan contra el Mercosur este jueves en lugares simbólicos de París, como la Asamblea Nacional y el Arco del Triunfo, y en otros puntos del país, como cerca de Burdeos, donde bloquean un depósito de petróleo.

Estas acciones han sido organizadas por el sindicato próximo a la extrema derecha Coordinación Rural, que se caracteriza por sus iniciativas radicales y sus crecientes adhesiones le han llevado a situarse como el segundo en importancia en Francia, tras la FNSEA, que es el histórico con 80 años e interlocutor privilegiado del Gobierno. El tercero es el agroecologista Confederación Campesina.