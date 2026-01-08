Protestas en Sudáfrica frente a la Embajada de EE. UU. por la intervención en Venezuela

La manifestación fue convocada por una amplia coalición de sindicatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil sudafricanas, así como asociaciones de solidaridad con Palestina y América Latina.

En declaraciones a la prensa local, el secretario general el Partido Comunista Sudafricano (SACP), Solly Mapaila, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orquestó “una nueva forma de colonialismo”.

“Es muy acertado expresar nuestra opinión como pueblo contra el imperialismo estadounidense, una nueva forma de colonialismo tan descarada, tan abierta. Donald Trump ya ha declarado que necesita hasta 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela”, dijo Mapaila.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “Manos Fuera de Venezuela”, “Liberen al Presidente Maduro Ya” y “Acabemos con el imperialismo estadounidense”.

Según Mapaila, “quieren tomar este recurso (petróleo) bajo su control directo, y Donald Trump no se lo ha ocultado al mundo. Lo ha dicho con sus propias palabras”.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, condenó el martes pasado la operación militar, exigió la liberación del líder venezolano y su esposa e insistió en la necesidad de celebrar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema.

“Nuestro compromiso con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas fundamenta nuestra profunda preocupación por las acciones de Estados Unidos en Venezuela, que han socavado la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro de la ONU llamado Venezuela”, dijo Ramaphosa durante un acto el martes pasado.

Maduro y Flores, comparecieron en Nueva York este lunes ante un tribunal federal, donde ambos se declararon inocentes de todos los cargos de narcotráfico.

Venezuela quedó bajo el mandato de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, que el lunes juró su nuevo cargo de presidenta encargada, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del país en encabezar el Ejecutivo.