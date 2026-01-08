Renuncia el ministro de Justicia de Brasil por motivos personales

Lewandowski, de 77 años, permaneció dos años en el gabinete del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y asumió el cargo después de jubilarse de su anterior puesto como magistrado en el Tribunal Supremo.

La salida de Lewandowski se daba como segura en medios políticos desde hace semanas, en parte por el desgaste político causado por las trabas que el Congreso está poniendo al debate de una propuesta de enmienda constitucional que propone reforzar la seguridad pública, principal iniciativa impulsada por el ahora exministro.

En su carta de dimisión, Lewandowski dijo que ejerció sus atribuciones "con celo y dignidad" y exigiéndose a sí mismo y a sus colaboradores "el mejor desempeño posible", teniendo en cuenta "las limitaciones políticas, coyunturales y presupuestarias" que enfrentó.

El ministro participó este mismo jueves en su último acto público junto a Lula, la ceremonia de recuerdo del ataque perpetrado por radicales de extrema derecha contra las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023.

El Gobierno todavía no ha informado quién será el próximo ministro y, al menos de forma interina, asumirá el cargo el secretario ejecutivo de la cartera, Manoel Almeida.

Además de Lewandowski, se espera que en los próximos dos meses dejen el Gobierno cerca de 20 ministros, la mitad del gabinete, por motivos electorales.

La ley electoral obliga a los candidatos a dejar el cargo seis meses antes de los comicios, en los que el próximo octubre se elegirá al nuevo presidente, así como a diputados, senadores y gobernadores de los 27 estados del país.