Ribera critica que la Casa Blanca no se preocupe por la paz, la justicia y el clima

"La Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente, la salud ni el sufrimiento de las personas. La paz, la justicia, la cooperación o la prosperidad no figuran entre sus prioridades", publicó Ribera en la red social Bluesky.

La socialdemócrata española compartió esa reflexión después de que Trump anunciase que ha retirado a Estados Unidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y de otras 65 organizaciones internacionales, incluyendo la retirada de 31 entidades de la Organización de Naciones Unidas.

"Ni siquiera el gran legado de Estados Unidos en la gobernanza global. Y lo dicen claramente", agregó Ribera.

La portavoz adjunta de la Comisión Europea, Arianna Podestà, evitó en rueda de prensa vincular las palabras de Ribera con la posición oficial del Ejecutivo comunitario y se refirió a la declaración que compartió el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoeskstra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La UNFCCC sustenta la acción climática mundial. Reúne a los países para apoyar la acción por el clima, reducir las emisiones, adaptarse al cambio climático y hacer seguimiento de los avances. La decisión de la mayor economía del mundo y segundo mayor emisor de retirarse de ella es lamentable y desafortunada", escribió Hoekstra en la red social LinkedIn.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El democristiano neerlandés añadió que la UE seguirá "apoyando de manera inequívoca la investigación climática internacional, como base de nuestro conocimiento y de nuestro trabajo".

"También continuaremos trabajando en la cooperación climática internacional. Y en el ámbito interno, seguiremos impulsando nuestra agenda de acción climática, competitividad e independencia", concluyó Hoekstra.