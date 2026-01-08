Rubio habla con el presidente Peña de Paraguay sobre captura de Maduro en Venezuela

En una llamada telefónica, Rubio también agradeció "al presidente Peña por el apoyo de Paraguay en la lucha contra el narcoterrorismo y en el fortalecimiento de la seguridad en nuestro hemisferio", informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

La conversación entre el jefe de la diplomacia estadounidense y el mandatario paraguayo se enmarca en la ronda de contactos que el secretario de Estado realiza en los últimos días con dignatarios de países aliados.

Rubio conversó este miércoles con los ministros de Asuntos Exteriores del G7, sobre las "operaciones antinarcóticos en el Caribe" y sobre el operativo que resultó en la detención este sábado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo.

Este martes, Ecuador y Argentina fueron también felicitados por Rubio como aliados en los esfuerzos contra el narcoterrorismo en la región.

Desde la captura de Maduro, la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha enfrentado fuertes críticas de diversos sectores y Rubio ha sido el encargado de comunicar los operativos a la comunidad internacional.