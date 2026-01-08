"Las unidades de la agrupación militar Vostok (Oriente) liberaron la localidad de Bratske de la región de Dnipropetrovsk", señaló el mando castrense ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

Según Defensa, esta localidad "es de gran importancia táctica, ya que su liberación permitió ampliar considerablemente la cabeza de playa en el margen occidental del río Gaichur y creó condiciones favorables para el futuro avance de las unidades de asalto de la agrupación Vostok".

El mando militar ruso señaló que durante la operación, la agrupación militar tomó "una importante plaza de defensa del enemigo con una superficie de más de nueve kilómetros cuadrados", controlando más de 170 edificios en este territorio.

Además, Defensa mostró en Telegram un vídeo en el que militares rusos izan banderas de Rusia en la localidad de Podoli, de la región de Járkov, tomada por las fuerzas rusas el pasado 4 de enero.

