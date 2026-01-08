Rusia canjea a baloncestista ruso detenido en Francia por francés condenado por espionaje

"El 8 de enero regresó a la patria el ciudadano ruso y baloncestista Danil Kasatkin, cuya extradición a Estados Unidos exigían las autoridades norteamericanas. Kasatkin fue canjeado por el ciudadano francés Laurent Vinatier", indicó la entidad en declaraciones a TASS.

Las autoridades rusas acusaron a Vinatier de "recopilar informaciones de carácter militar y técnico militar", por lo que fue condenado a tres años de prisión en octubre de 2024.

Vinatier, de 49 años, especialista en la era post-soviética, trabajaba para el Centro de Diálogo Humanitario, una ONG suiza que se dedica a la diplomacia privada para mediar en la solución de conflictos.

Se encontraba en Rusia para mediar sobre el conflicto ucraniano cuando fue detenido en junio de 2024, condenado en octubre a tres años de cárcel por considerarle un "agente extranjero" que recolectaba información militar para ser usada contra Rusia.

Vinatier reconoció los hechos aunque aseguró que ignoraba estar cometiendo un delito, y fue sentenciado a tres años de cárcel por espionaje.

E presidente ruso, Vladímir Putin, decretó este mismo jueves su indulto, según el FSB.

A su vez, Kasatkin fue detenido el pasado 21 de junio nada más aterrizar en la capital francesa, donde planeaba hacer una propuesta de matrimonio a su novia.

El base del equipo MBA-MAI de Moscú fue acusado de complicidad en fraude cibernético contra unas 900 compañías estadounidenses, incluyendo a dos instituciones federales, entre 2020 y 2022.

El ruso argumentó que los delincuentes cibernéticos jaquearon su ordenador y cometieron los delitos bajo la tapadera de su identidad, escudándose en que él carece de los más básicos conocimientos informáticos.