Rusia lanzó 97 drones durante la noche, de los que Ucrania neutralizó 70

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.00 horas del miércoles y durante la noche 97 drones de ataque Shahed, Gerbera y de otros tipos desde las direcciones rusas de Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde Chauda y Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde el territorio ucraniano ocupado de Donetsk.

Alrededor de setenta de los drones eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram.

Hasta las 08.00 horas del jueves, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 70 aparatos no tripulados enemigos en el este y el sur del país.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añade.

