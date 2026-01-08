Rusia protesta por intercepción del petrolero 'Marinera' por parte de Estados Unidos

"El Ministerio de Exteriores de Rusia expresa su extrema inquietud en relación a la acción ilegal armada de las fuerzas de Estados Unidos contra el petrolero 'Marinera", señaló la diplomacia rusa en un comunicado publicado en su portal oficial.

El departamento encabezado por Serguéi Lavrov recordó que este buque recibió el pasado 24 de diciembre el permiso temporal para navegar bajo bandera rusa y se trasladaba en aguas internacionales en dirección a un puerto ruso.

"Las autoridades estadounidenses recibieron en reiteradas ocasiones a nivel oficial, incluyendo la línea del Ministerio de Exteriores, informaciones verídicas sobre la pertenencia rusa del buque y su estatus civil. No podían tener dudas al respecto, así como no tenían fundamentos para decir que el petrolero navegaba sin bandera o bajo bandera falsa", denunció la diplomacia rusa.

Exteriores recalcó que el derecho naval internacional establece que solo los países con jurisdicción exclusiva sobre los buques, en base a la bandera bajo la que navegan, pueden tomar medidas de este tipo.

"La intercepción y revisión de un buque en alta mar solo son posibles en base a una reducida lista de motivos, como la piratería o el tráfico de esclavos, evidentemente inaplicables en el caso de 'Marinera'. En el resto de los casos estas acciones solo se permiten con un previo acuerdo con el país bajo cuya bandera navegan, en este caso Rusia", añadió.

La diplomacia rusa señaló que no solo no dio su aprobación para la intercepción, sino que además expresó su protesta oficial por la persecución del buque durante varias semanas.

"El abordaje por parte de los militares estadounidenses en un buque civil en alta mar y su captura, así como el arresto de la tripulación, solo pueden ser comprendidos como una violación extremadamente burda de los principios y normas del derecho naval internacional y la libertad de navegación", denunció.

Rusia rechazó "las excusas absurdas" que motivaron la captura del petrolero y señaló que esto puso en peligro las vidas de sus tripulantes y en grave riesgo la seguridad ecológica del Atlántico Norte.

Además, consideró no válidas las apelaciones de Estados Unidos a sus sanciones, al señalar que "las medidas restrictivas unilaterales de EE.UU. (...) son ilegítimas y no pueden servir como excusa para imponer su jurisdicción, y sobre todo, capturar buques en alta mar".

Denunció que esta intercepción es "parte de una estrategia más amplia para establecer un control ilimitado de Washington sobre los recursos naturales de Venezuela".

"Rechazamos decididamente estos amagos neocoloniales", sostuvo Exteriores.

La parte rusa, que advirtió que semejantes acciones pueden atizar las tensiones político-militares en el Atlántico Norte y servir de ejemplo a terceras partes para actuar de modo semejante, llamó a EEUU a "cesar inmediatamente las acciones ilegales contra 'Marinera' y otros buques".

La Guardia Costera estadounidense abordó la víspera al tanquero 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1', según un funcionario estadounidense citado por The New York Times.

El buque repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula a rusa.

La tripulación del navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, de acuerdo con la fuente, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades.