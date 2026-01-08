Sánchez defiende también que haya tropas españolas en una hipotética misión de paz en Gaza

En la apertura de la Conferencia de Embajadores españoles que se celebra en Madrid, Sánchez anunció que propondrá al Congreso la presencia de tropas españolas en esos dos escenarios, si es que se avanza en ambos en un horizonte de paz.

El jefe del Ejecutivo ya avanzó el pasado martes que iniciará la próxima semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en la que abogará por la participación de militares españoles en una posible misión de paz en Ucrania.

Hoy volvió a defender esa participación, que propondrá al Congreso si se avanza en esa dirección, como también, según explicó, planteará desplegar tropas de paz en Palestina si se va adelante en esa tarea de pacificación que, recalcó, debería culminar en la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina.

El pasado mes de octubre, tras participar en Egipto en la firma del plan de paz de Gaza, Sánchez ya abrió la puerta al envío de tropas españolas para garantizar la paz en Palestina al asegurar que si hubiera un despliegue de tropas para garantizar la paz, España debería tener una presencia activa.

