Somalia investiga el uso de su espacio aéreo para la huida del líder secesionista yemení

“En caso de que la investigación confirme estos informes, el Gobierno Federal de Somalia señala que dicha conducta también constituiría un incumplimiento de los acuerdos bilaterales aplicables y una violación de los principios pertinentes del derecho internacional que rigen el desplazamiento legal de personas”, indicó la Agencia de Inmigración y Ciudadanía (ICA) somalí en un comunicado.

La ICA recordó que estas acciones constituirían una violación de su soberanía nacional y de su normativa migratoria.

“El Gobierno Federal de Somalia ha respaldado pública y de manera constante el llamado del Reino de Arabia Saudí al diálogo en Riad como el proceso político apropiado para abordar la situación en Yemen. Cualquier intento de Aidarus al Zubaidi de eludir este proceso, incluso mediante un presunto apoyo externo, contradiría directamente los esfuerzos diplomáticos en curso”, añadió la agencia migratoria.

La coalición militar liderada por Arabia Saudí que opera en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen acusó este jueves a EAU de organizar y dar respaldo militar a la huida del líder secesionista yemení.

Según un comunicado del portavoz de la coalición, el general saudí Turki al Maliki, el cabecilla del CTS escapó en una operación nocturna encubierta, que involucró un buque civil, aeronaves militares y la desactivación de sistemas de rastreo, además de contacto directo con un militar de alto rango de las Fuerzas Armadas emiratíes.

De acuerdo con Al Maliki, el barco se dirigió a la región separatista de Somalilandia en Somalia, que acaba de ser reconocida por Israel; y tras desactivar sus sistemas de identificación, Al Zubaidi contactó con un oficial militar emiratí identificado como "Abu Said".

Según la coalición, se trataría del comandante de operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas de EAU, mayor general Awad Said bin Musleh al Ahbabi.

Luego, el líder secesionista yemení fue recogido por un avión Ilyushin Il-76, que "despegó sin definir un destino de salida”, transportando a Al Zubaidi y sus acompañantes "bajo la supervisión de oficiales de los EAU".

Ese avión se habría dirigido a EAU previa escala en Mogadiscio, capital de Somalia, tras desactivar también sus sistemas de identificación.

Al Zubaidi desapareció el martes pasado de Yemen después de que se difundiera que iba a viajar a Arabia Saudí para participar en una reunión para tratar la crisis entre Arabia Saudí y EAU por la situación del país de Oriente Medio.

La nueva crisis en Yemen comenzó a principios de diciembre, cuando una ofensiva del CTS tomó las provincias orientales yemeníes de Hadramaut y Al Mahrah, ricas en petróleo y fronterizas con Arabia Saudí y Omán, en un pulso por restaurar el estado de Yemen del Sur, independiente hasta que se reunificó con el Norte en 1990.