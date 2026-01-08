Spotify rechaza que financie guerra tras acusación de grupo de rock mexicano Café Tacuba

"Respetamos el legado artístico de Café Tacuba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra”, explicó la plataforma en un pronunciamiento compartido a EFE.

La reacción ocurre luego de que Albarrán publicara el miércoles un videomensaje en sus redes sociales, en donde afirmó que la plataforma contraviene su visión artística y su ética, y cuestionó el modelo de reparto de regalías y el uso de inteligencia artificial en la industria musical.

“En días pasados he entregado, de parte de Café Tacuba, una carta, tanto a Universal Music como Warner Music México, solicitándoles que se baje el catálogo de Café Tacuba de la plataforma Spotify”, señaló.

La polémica surgió luego de que Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify anunció en junio pasado una inversión de 700 millones de dólares a través de su compañía personal, Prima Materia, en la empresa europea de defensa Helsing.

Se trata de una firma especializada en software de inteligencia artificial integrado en aviones de combate.

Sin embargo, en su postura, Spotify precisó que “Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania”.

Albarrán también dijo que uno de los argumentos por los que solicitaba que retiraran la música de la banda de Spotify se debía a “la publicidad de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos)” que tiene la plataforma.

En ese sentido, Spotify afirmó que “actualmente no hay anuncios de ICE” en su contenido y acotó que “la publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del Gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas”.

El músico también criticó “la utilización de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas”, al sostener que “la música debe tener significado y debe de apoyar a los pueblos y darles fuerza”.

Al respecto, la empresa argumentó que Spotify “es una plataforma para la música, y nuestra política de IA se enfoca en proteger a los artistas humanos de clones y fraudes”.

En su crítica, Albarrán comentó que el grupo busca evitar que sus ingresos terminen vinculados con conflictos, “no queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables”.

Sobre ello, la plataforma dijo que le “enorgullece” que la música de Café Tacvba haya generado millones de dólares en Spotify a lo largo de los años y afirmó que sigue pagando más dinero a más artistas “que cualquier otro actor en la historia de la música”.

“Constantemente pagamos el 70 % de nuestros ingresos a los titulares de derechos. Sentimos un profundo respeto por el legado de Café Tacuba y seguimos comprometidos con ser el puente entre su música y los millones de fans que los apoyan en nuestra plataforma todos los días”, acotó la empresa.

En su publicación, el vocalista de Café Tacuba, que cuenta con más de 7,3 millones de oyentes mensuales, invitó a los seguidores a escuchar al grupo en otras plataformas o incluso a “boicotear” Spotify, y llamó a “crear un nuevo mundo, más justo, horizontal” y en el que “la música siga teniendo valor” y “significado”.

La petición de la banda mexicana se une a otras, como la agrupación inglesa Massive Attack, Björk, Lorde, Deerhoof, King Gizzard & the Lizard Wizard y Godspeed You! Black Emperor.