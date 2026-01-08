Starmer aborda con Trump, Rutte y Frederiksen la "creciente amenaza" rusa en el Ártico

De acuerdo con varios comunicados de Downing Street -residencia oficial y oficina del primer ministro británico-, Starmer mantuvo sendas llamadas telefónicas esta tarde con los tres líderes, la segunda en menos de 24 horas en el caso de Trump.

Trump y Starmer departieron sobre la "seguridad euroatlántica y coincidieron en la necesidad de disuadir a una creciente y agresiva Rusia en el Ártico", indicó Downing Street.

En esta línea, Starmer trasladó a Trump que, si bien los aliados europeos han dado pasos adelante en los últimos meses para defender los intereses euroatlánticos, "se podría hacer más para proteger la zona".

En la llamada anterior entre ambos líderes, que se produjo la noche del pasado miércoles, Starmer "expuso" ante el mandatario estadounidense su postura sobre Groenlandia, después de que la Casa Blanca admitiese que estaba explorando opciones para tomar el control de la isla, actualmente parte de Dinamarca.

En declaraciones previas, Starmer ha defendido que las decisiones sobre el futuro de Groenlandia deben recaer únicamente en Dinamarca y los groenlandeses.

Este jueves, el primer ministro británico hizo lo propio con su homóloga danesa, a la que le "reiteró" su posición sobre Groenlandia, según Downing Street, y con la que estuvo de acuerdo en que la OTAN debería "intensificar su presencia" en la zona para proteger los intereses euroatlánticos.

En este sentido, Starmer también conversó hoy con Rutte, quién acogió con "satisfacción" las conversaciones sobre cómo los miembros de la Alianza podrían salvaguardar mejor la región ártica de las "crecientes amenazas rusas".

Sin abandonar Rusia, Starmer y Rutte también celebraron los últimos avances de la Coalición de Voluntarios y los "compromisos" adquiridos por los países en la última reunión de París e incidieron en que era "fundamental" que las garantías de seguridad para Ucrania asegurasen que Moscú nunca más pudiera invadir el país.