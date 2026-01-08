Telefónica notifica al supervisor estadounidense su decisión de abandonar Wall Street

La empresa, que debe esperar ahora la aceptación por parte de la SEC, ya anunció su intención de salir de la bolsa estadounidense el pasado 17 de noviembre, en el marco de su nuevo plan estratégico, que aspira a eliminar cargas administrativas y ahorrar costes operativos.

Telefónica adoptó esta decisión "tras un detallado análisis por parte de los órganos de gobierno competentes" debido a los costes asociados a mantener los valores cotizando en la Bolsa de Nueva York, una decisión ratificada este jueves mediante la emisión del formulario correspondiente (el 'form 25') a la SEC.

La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1987 a través de los American Depositary Shares (ADSs), cada uno de los cuales representa a una acción ordinaria de Telefónica. Estos títulos se negocian a través de los American Depositary Receipts (ADRs), un certificado emitido por un banco estadounidense.

La operadora encara una nueva etapa marcada por un plan estratégico diseñado para fortalecer su posición en Europa y armarse para procesos de consolidación que puedan surgir, después de abandonar casi todos sus mercados de Hispanoamérica, recortar dividendo y pactar la salida de más de 4.500 empleados.

Esta nueva estrategia, que contempla la salida de países como México o Venezuela, también incluía salir de la Bolsa de Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar, en conjunto, un ahorro de costes superior a los 2.000 millones de euros y un crecimiento anual de los ingresos y del resultado bruto de explotación (ebitda) en torno al 3,5 %.

Por todo ello, la empresa destacó en diciembre que la decisión de salir de Wall Street era "consistente" con el Plan Estratégico presentado y aseguró que la decisión no tendría "ningún impacto" en los clientes y socios de Telefónica, ni en su presencia comercial en Estados Unidos.

Asimismo, Telefónica también tiene la intención de excluir su valor de la Bolsa de Lima. EFECOM