Trasladan a Alligator Alcatraz a migrante detenido en Puerto Rico cuando acudía a hospital

"Bien triste esta situación. Él no está bien de salud y ha dejado sola a su mujer con 8 meses de embarazo. Él llegó aquí pidiendo auxilio y huyendo de las bandas en Haití. Están haciendo todo lo posible para traerlo a Puerto Rico de nuevo", afirmó este jueves a EFE Leonard Prophil, líder comunitario y portavoz de los haitianos en Puerto Rico.

Pierre, vivía en Puerto Rico desde 2022, es padre de un niño ciudadano estadounidense de un año y pareja consensual de una mujer dominicana, quien es residente permanente legal y está embarazada de su segundo hijo.

"Los migrantes que vienen aquí, vienen a trabajar, no vienen a hacer nada malo. Cuando deportan a alguien a Haití es como mandarlo a ejecutarlo. Es horrible", aseveró Prophil, agregando que alrededor de 700 haitianos han sido detenidos en Puerto Rico desde que comenzó la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A pesar de que no representa un riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, y de que no tiene récord criminal, Pierre fue arrestado el 24 de diciembre de 2025 cerca de la clínica Health Pro-Med, en la avenida Borinquen.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico reclamó la semana pasada su liberación y denunció las condiciones de detención infrahumanas en distintos centros, incluyendo deficiencias sanitarias y carencias de servicios esenciales que amenazan la integridad física y salud de migrantes detenidos.

La ley federal establece supuestos específicos para la detención obligatoria, ninguno de los cuales aplica a Pierre. Además, Pierre había solicitado un Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) y autorización de empleo.

La mayoría de los haitianos y dominicanos surca el mar Caribe que separa a Puerto Rico de la Española, en las embarcaciones llamadas ‘yolas’, arriesgando su vida en busca de un futuro con mejores oportunidades.