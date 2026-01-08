Trenes parados en Normandía por una borrasca con vientos de hasta 160 kilómetros hora

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, lanzó esta mañana un mensaje de advertencia a los habitantes de la treintena de departamentos para los que se ha declarado la alerta meteorológica (el viernes por la mañana el número sube a 36), incluido el de la Mancha, en que esa alerta es máxima (roja) para que tengan "mucho cuidado con sus desplazamientos".

En una entrevista al canal France 2, Tabarot recordó que son las regiones las que van a decidir sobre la circulación de los trenes durante este episodio y señaló que el personal del gestor de las redes ferroviarias, SNCF Réseau, va a estar "a disposición toda la noche para restablecer el tráfico si resultara perturbado a causa del viento y de los daños".

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) indicó en un comunicado que en Normandía todos sus trenes se paralizan a partir de las 19.00 hora local (18.00 GMT) y hasta el viernes por la tarde para "garantizar la seguridad de los viajeros y del personal".

También en Normandía varios departamentos han suspendido las clases en todos los centros escolares el viernes, se cierran a partir de las 22.00 horas los puentes de Normandía y de Tancarville que atraviesan el río Sena cerca de la desembocadura, se restringe la circulación de los camiones y vehículos de más de 7,5 toneladas y se reduce en todas las vías la velocidad máxima en 20 kilómetros por hora.

La prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Sena Marítima indicó que los alcaldes tienen la consigna de prohibir el acceso a las playas y a los parques, de la misma forma que no se puede entrar a los bosques, y pidió a la gente que se mantenga confinada en un lugar seguro.

En su página web, Météo France anticipa que al final de la tarde Goretti llegará a las costas de Bretaña y recorrerá todas las regiones del noroeste del país durante la noche.

En el departamento de la Mancha, con capital en Cherburgo, las ráfagas alcanzarán de 150 a 160 kilómetros por hora en la costa y de 130 a 140 en el interior.

En los departamentos en alerta naranja, las ráfagas se esperan entre 100 y 120 kilómetros por hora, y hasta 130-140 en el litoral. En la región de París, estarán en torno a los 90-100 kilómetros por hora.

Lo servicios meteorológicos no descartan subir al nivel máximo en otros dos departamentos de Normandía, Calvados y Sena Marítima.

Este temporal llega en una semana en que esas mismas regiones del noroeste de Francia se han visto sacudidas por dos frentes que trajeron nieve y hielo y que provocaron serios problemas en los desplazamientos, con cientos de kilómetros de atascos en autopistas y carreteras y decenas de vuelos anulados, en particular en los aeropuertos de París.