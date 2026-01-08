Trump carga contra republicanos que votaron resolución sobre futuras misiones en Venezuela

"Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que votaron junto con los demócratas en un intento de arrebatarnos la facultad de luchar y defender a EE.UU. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían ser elegidos para ningún cargo público jamás", escribió Trump en su red Truth Social nombrando a los cinco miembros de su partido que votaron a favor.

La medida, eminentemente simbólica y presentada por los demócratas con el copatrocinio del republicano Rand Paul tras la operación que el sábado capturó en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro, se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra.

"Esta votación perjudica gravemente la autodefensa y la seguridad nacional de Estados Unidos, limitando la autoridad del presidente como comandante en jefe", añadió Trump, que consideró que la ley de Poderes de Guerra, aprobada en 1973 para que el Congreso controle la capacidad de un presidente para desplegar tropas es "inconstitucional" por vulnerar el artículo II de la Carta Magna que establece los poderes del jefe de Estado.

Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante la resolución debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Trump, que de seguro la vetaría.

Para anular el veto, ambas Cámaras deberían volver a aprobar la resolución, pero por una mayoría de dos tercios.