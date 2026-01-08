Trump dice que no necesita el derecho internacional y que solo lo limita su "moralidad"

"Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es la única cosa que me puede parar (...). No necesito el derecho internacional. No busco hacer daño a la gente", dijo el mandatario a los periodistas del Times, preguntado por si hay "controles" a su poder.

Trump, además, responde con matices a si cree que su Gobierno debe cumplir el derecho internacional en la escena global: "Sí, lo creo. Pero depende de cuál sea tu definición de derecho internacional".

La entrevista, que tuvo lugar el miércoles por la noche en el Despacho Oval y duró unas dos horas, aborda numerosos temas y ha sido troceada por temas para su publicación por ese medio.

Entre otras cosas, el presidente no especifica si da más prioridad a hacerse con Groenlandia o preservar la OTAN, pero lo considera una "elección" y deja entrever que la alianza no tiene fuerza sin EE.UU.

En ese sentido, defiende que la "propiedad es muy importante", en referencia al territorio danés, y argumenta que poseerlo es lo que cree "psicológicamente necesario para el éxito".

"Creo que la propiedad te da algo sin lo que no puedes vivir, estás hablando sobre un alquiler o un tratado. La propiedad te da cosas y elementos que no puedes obtener solo por firmar un documento", apostilló.

También aborda el tema de la inmigración, reafirmando sus pretensiones de retirar la ciudadanía a ciertos inmigrantes naturalizados, y específicamente a los somalíes: "Creo que mucha gente que viene de Somalia odia nuestro país".

Por otra parte, declara su descontento con una redada migratoria en una planta de fabricación de Hyundai en septiembre pero evitó expresar desacuerdo con Stephen Miller, el jefe de gabinete de la Casa Blanca y responsable de la política interna.

Sobre la redada, dijo, que se arrestó a inmigrantes con cualificación técnica "que habrían entrenado a nuestra gente sobre cómo hacer baterías, y en algún momento habrían vuelto, porque ellos quieren volver a su país", afirmó.