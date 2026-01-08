Un accidente de tránsito en el centro-este de Cuba deja dos muertos y 27 heridos

El accidente se produjo en la noche del miércoles cuando el autobús, que trasladaba trabajadores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, familiares y otras personas desde la ciudad de Holguín (este), se salió de la vía en un lugar de la carretera Central conocido como la Curva de Ignacio, en Camagüey.

Uno de los heridos está reportado en estado crítico y otros tres graves en el hospital clínico quirúrgico docente Manuel Ascunce, de la provincia, según informó el director de la institución, Rodolfo Domínguez, citado por el periódico estatal Adelante.

El resto de los lesionados están ingresados en salas de cuidados mínimos para su observación y evaluación durante 24 horas, añadió.

Un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial reveló el pasado octubre que en los primeros ocho meses de 2025 se registraron 5.025 accidentes en Cuba, 41 más que en igual periodo de 2024, con un saldo de 4.516 lesionados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades señalaron que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continúa siendo el siniestro "más peligroso", con el 36 % del total de fallecidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las principales causas de la accidentalidad en Cuba destacan el incumplimiento de la normativa, el mal estado de las vías públicas y la antigüedad del parque automotor, con muchos vehículos de entre 40 y 70 años.