Uruguay espera un ciclón extratropical en plena temporada estival

Según detalló, este dará lugar a precipitaciones con acumulados que podrían alcanzar valores de entre 60 y 100 milímetros, así como también vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 60 u 80 kilómetros por hora y ocasionalmente superar dicha cifra.

"Estos fenómenos afectarán principalmente el sur del río Negro con mayor intensidad en la zona este", detalló el comunicado. De acuerdo con esto, los departamentos (provincias) más afectados serán algunos de los más turísticos, como Maldonado -donde se encuentra la ciudad de Punta del Este- y Rocha.

Meteorología detalló, además, que el clima comenzará a desmejorar en las primeras horas del viernes 9 de enero y en ese momento afectará inicialmente el norte del territorio uruguayo.

Luego, "se desplazará progresivamente hacia el centro y este, con precipitaciones abundantes y tormentas puntualmente fuertes", detalló.

Añadió que para este viernes también se prevén acumulados de lluvia entre 60 y 100 milímetros, además de rachas de viento fuerte asociadas a las tormentas.

Finalmente, indicó que las condiciones comenzarán a mejorar el domingo 11 de enero.