Venezuela agradece a China por su postura contra violaciones al derecho internacional

En un mensaje publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil, expresó "su más profundo agradecimiento" por la postura china que, a su juicio, rechazó "la politización e instrumentalización de los derechos humanos como pretexto para interferir en los asuntos internos de otros países".

En este sentido, dijo que esta "politización" se ha usado para "desprestigiar" al Gobierno chavista y, agregó, esto "ha allanado el camino para la ilegal agresión militar contra Venezuela".

"El pueblo venezolano reafirma su compromiso con la soberanía política, territorial y sobre sus recursos naturales", añadió.

China denunció este jueves el decomiso por parte de Estados Unidos de un petrolero que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales y sostuvo que la "incautación arbitraria" de buques de otros países en alta mar "contraviene seriamente el derecho internacional" y vulnera los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pekín reiteró además su rechazo a las sanciones "que carecen de base en el derecho internacional" y que no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las declaraciones se producen después de que la Guardia Costera estadounidense interceptara en el Atlántico Norte al petrolero Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, vinculado al transporte de crudo venezolano y que, según Washington, habría incurrido en violaciones del régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada del país suramericano.

En este contexto, el liderazgo opositor de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, junto a diversas ONG defensoras de derechos humanos, han pedido la liberación inmediata de los presos políticos en el país, que hasta el 29 de diciembre la ONG Foro Penal cifra en 863.

El Gobierno venezolano, por su parte, niega que haya presos políticos en el país y asegura que fueron detenidos por cometer "diversos delitos".

La Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre Venezuela en 2018 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 en el país suramericano.