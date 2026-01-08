Venezuela considera venta de crudo a EEUU una transacción entre Gobiernos "independientes"

"Esa es una simple venta, es una transacción comercial entre dos Gobiernos legítimos e independientes", dijo Rodríguez, en declaraciones a la prensa en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, que fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez subrayó que este intercambio "no es algo nuevo", pues, añadió, Venezuela "tiene más de cien años vendiéndole petróleo a Estados Unidos".

PDVSA anunció este miércoles, en un comunicado, que está en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de "volúmenes" de crudo, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

"Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", afirmó la empresa.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hermana del jefe del Parlamento, defendió este miércoles la cooperación energética de su país con el mundo.

En una reunión con una comisión del recién instalado Parlamento, de mayoría chavista, la mandataria encargada afirmó que "Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales".

Las declaraciones de Rodríguez ocurrieron luego de que la cadena estadounidense ABC informara que la Administración del presidente Donald Trump, comunicó a Rodríguez que Venezuela deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo.

El mandatario estadounidense también ha afirmado que exigió "acceso total" a los recursos venezolanos y que él sería el encargado de manejar el dinero de la venta del crudo del país suramericano.

Rodríguez fue juramentada el lunes ante la AN como presidenta encargada, siguiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia, tras la captura de Maduro y Flores durante los ataques estadounidenses en Caracas y otros tres estados.