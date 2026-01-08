Wall Street abre en rojo, con subidas en las empresas de defensa y el foco en Venezuela

Diez minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajaba un 0,18 %, hasta 48.910 unidades; el selectivo S&P 500 cedía un 0,13 %, hasta 6.911 enteros, y el Nasdaq recortaba un 0,41 %, hasta 23.486 puntos.

El petróleo de Texas (WTI) operaba al alza, con una subida del 1,89 %, hasta 57,05 dólares el barril, tras una caída semanal en las reservas de crudo comerciales de EE.UU. y expectativas de progreso en las sanciones del país a Rusia.

Los futuros del crudo rebotaban después de una jornada roja en la víspera debido al pacto petrolero por el que el Gobierno encargado de Venezuela transferirá hasta 50 millones de barriles a EE.UU., lo que aumenta las expectativas de un exceso de oferta.

Las empresas de defensa estaban en el foco después de que cerraran ayer a la baja, lastradas por el anuncio de Trump de que les prohibirá recomprar acciones y pagar dividendos, pero después el presidente divulgó planes para aumentar el presupuesto de defensa.

Trump agregó que ha determinado que el presupuesto militar del país para 2027 debería incrementarse en un 50 % hasta alcanzar 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles.

En los primeros compases de la jornada, se disparaban contratistas de Defensa como General Dynamics, un 5,6 %; Raytheon, un 4,5 %; Lockheed Martin, un 8,2 %; Northrop Grumman, un 9,3 %, y Boeing, un 1,5 %.

En cuanto a datos económicos, el déficit comercial de EE.UU. cayó a 29.400 millones de dólares en octubre, lo que supone un 39 % menos que el mes anterior y su nivel más bajo desde 2009, de acuerdo con los registros publicados este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA).