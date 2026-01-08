Zelenski dice que las garantías de seguridad están listas para su finalización con Trump

"El documento bilateral sobre garantías de seguridad para Ucrania está ahora esencialmente listo para su finalización al más alto nivel con el presidente de Estados Unidos", escribió en la red social X tras recibir el informe del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, sobre las negociaciones que se llevaron a cabo el miércoles en París con los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Zelenski ya dijo la víspera que quería fijar pronto una nueva reunión con Trump y dio la orden a su equipo negociador, encabezado por Umérov y el nuevo jefe de gabinete de la Presidencia, Kirilo Budánov, para que traten esta posibilidad en la capital gala con los representantes estadounidenses.

Umérov confirmó tras las reuniones en París que en éstas se discutieron de manera detallada los flecos que quedan en el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra rusa y "se puso especial énfasis en los posibles contactos futuros a nivel de líderes, con la participación de Ucrania, los socios europeos y EE.UU".

Tras la cumbre de la treintena de líderes europeos y de otros países que forman la Coalición de Voluntarios el martes en París, Zelenski volvió a asegurar que los documentos para poner fin a la guerra están al 90 % listos, al tiempo que reiteró que los dos aspectos más difíciles seguían siendo las demandas territoriales de Rusia y el control de la ocupada central nuclear de Zaporiyia.

Los documentos que están sobre la mesa son las garantías de seguridad europeas, que incluirán una fuerza multinacional para Ucrania y la participación europea en el monitoreo de un alto el fuego y un mecanismo de verificación encabezados por EEUU, así como el apoyo continuado a las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre otros aspectos; las garantías de seguridad estadounidenses; el plan de paz, y la cooperación y recuperación económica.

En cuanto a las garantías de seguridad estadounidenses, éstas serían, según Zelenski, similares al artículo 5 del Tratado de la OTAN de defensa mutua, deberían ser aprobadas por el Congreso para ser vinculantes más allá de quién se encuentre en la Casa Blanca y, en opinión del presidente de Ucrania, deberían ir más allá de los 15 años propuestos por Trump para extenderse durante "30, 40 o 50 años".

El mandatario recalcó este jueves la importancia de que "Ucrania esté uniendo con éxito los esfuerzos de los equipos europeo y estadounidense" a la hora de tratar los documentos sobre recuperación y desarrollo económico y "cuestiones complejas" del plan de paz de 20 puntos, como la central nuclear y los territorios ocupados por Rusia en el este del país.

"La parte ucraniana presentó posibles opciones para finalizar este documento", recalcó Zelenski al respecto.

"Entendemos que la parte estadounidense entablará un diálogo con Rusia y esperamos una respuesta sobre si el agresor está realmente dispuesto a poner fin a la guerra", enfatizó.

El jefe de Estado ucraniano recalcó que los ataques rusos "claramente no indican que Moscú esté reconsiderando sus prioridades", por lo que "es necesario que la presión sobre Rusia siga aumentando con la misma intensidad con la que trabajan nuestros equipos de negociación".

"La viabilidad de las futuras garantías de seguridad debe demostrarse mediante la capacidad de nuestros socios para ejercer una presión efectiva sobre el agresor en esta misma etapa", señaló.