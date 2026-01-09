Absuelta la cúpula del Colegio de Abogados de Estambul del cargo de propaganda terrorista

La investigación contra el presidente del Colegio de Abogados, Ibrahim Kaboglu, y su equipo se abrió hace un año, cuando el organismo pidió en un comunicado investigar la muerte de dos periodistas turcos, víctimas de un ataque con un dron armado en el norte de Siria.

La Fiscalía considera que las víctimas, Cihan Bilgin y Nazim Dastan, empleados por medios kurdos opositores, eran miembros del Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, y que caracterizarlos como periodistas era "propaganda terrorista" y "desinformación".

Sin embargo, el tribunal no halló elementos criminales en la conducta de los acusados y los absolvió a todos.

Kaboglu celebró la sentencia "no como una absolución de la junta directiva, sino como un hito a favor del derecho a la defensa y el Estado de derecho", según dijo a la cadena Halk TV.

"Nunca debió abrirse un proceso de este tipo. Defendimos el derecho a la vida cumpliendo con nuestro deber, y ser juzgados por una declaración amparada por la libertad de expresión es contrario a derecho", declaró a EFE otro miembro de la junta, Hürrem Sönmez.

"El caso se convirtió en un juicio histórico", aseguró esta jurista, que el mes pasado recogió en Madrid en nombre de su organismo el XXVII Premio Derechos Humanos Carlos Carnicer del Consejo General de la Abogacía Española, otorgado en la categoría 'Institución' al Colegio de Abogados de Estambul.

La actual junta directiva del organismo, que reúne a 65.000 abogados, casi un tercio de los 200.000 de toda Turquía, asumió sus cargos en octubre de 2024, y en marzo pasado fue destituida por un tribunal por la misma acusación de "propaganda terrorista" pero, al recurrirse la sentencia, sigue manteniendo sus funciones.

Aquel caso sigue adelante, al tratarse de un proceso distinto, pero la absolución de hoy puede influirlo, opina Sönmez.

Representantes de asociaciones de abogados, juristas y derechos humanos de más de 80 países asistieron hoy como observadores al juicio en Estambul para expresar su apoyo.