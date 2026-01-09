Albares espera "alguna liberación más" de presos españoles de las cárceles venezolanas

Albares se mostró discreto en una entrevista en TVE sobre quiénes podrían ser los nuevos liberados. "Hay una persona en concreto sobre la que tenemos esperanzas que pueda ser puesta en libertad en las próximas horas o en los próximos días", comentó.

Según dijo, la embajada de España en Caracas está "muy pendiente" de la situación de los presos españoles y, en el momento en que se produzca cualquier liberación, facilitará todo lo necesario para el regreso a España.

"No voy a entrar en más detalles, pero lo que yo sí espero es que este paso positivo que ha dado el Gobierno de Venezuela en esta nueva etapa que se abre (...) continúe", añadió.

Los presos españoles liberados ya por Venezuela son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Albares, que habló con cada uno de ellos, aseguró que los cinco se encuentran bien físicamente y tienen un "gran deseo" de recuperar la normalidad cuanto antes.