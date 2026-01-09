Araqchi ve interés de EE.UU. e Israel en llevar protestas iraníes a "estado de violencia"

Araqchi se expresó así en una rueda de prensa en la capital libanesa tras reunirse con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en la que explicó que las propias autoridades estadounidenseses "han reconocido y respaldado" las protestas y manifestaciones y sus planes para desestabilizarlas.

"Lo que está pasando ahora es lo que los americanos e israelíes han declarado: que tienen relación e intervención directa en estos disturbios en Irán. Están intentando con mucha fuerza transformar esas pacíficas protestas en un estado de violencia", dijo el ministro.

Según su relato, lo que ocurre en Irán desde hace unas semanas es algo "similar a lo que ocurrió en Líbano en 2023", es decir, protestas debidas al "alza en el precio de las divisas, que han llevado a la gente a tomar las calles como protesta".

"Enfrentamos ese problema, y el Gobierno, para evitar esto, ha comenzado un diálogo consultas con varios segmentos del pueblo iraní para resolver este tema", indicó.

En este contexto, el ministro Araqchi descartó como "mínima y muy débil" la posibilidad de que Israel o EE.UU. intervengan militarmente en el país, ya que "eso ya lo han intentado en el pasado, ha fallado, y no importa cuantas veces lo hagan, el resultado será el mismo".

Este mismo viernes, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, descartó también esa posibilidad pese a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en Irán si el Gobierno sigue matando a los manifestantes.

"El presidente estadounidense Trump debe centrarse en gobernar su propio país si es capaz; EE.UU. enfrenta numerosos problemas internos", aseguró Jameneí en su mensaje televisivo.

Hoy se cumple el décimo tercer día de manifestaciones en todo el estado iraní impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación interanual que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más han resultado heridos en las protestas, según los últimos datos difundidos ayer por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.