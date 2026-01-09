Argentina devuelve a EE.UU. fondos que le prestó en 2025 para afrontar tensión financiera

"El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por 20.000 millones (de dólares) anunciado el 20 de octubre de 2025", dijo este viernes la autoridad monetaria en un comunicado.

El Banco Central no precisó el monto cancelado, pero, según había informado en noviembre pasado el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, Argentina había activado un tramo del 'swap' de unos 2.500 millones de dólares.

"Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del 'swap' con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos", confirmó este viernes el propio Bessent a través de la red social X.

El 20 de octubre de 2025, tras varias semanas de negociaciones, el Banco Central de Argentina anunció la suscripción de un acuerdo 'swap' de estabilización cambiaria con el Tesoro de Estados Unidos por un monto de hasta 20.000 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer la liquidez de sus reservas monetarias y sus capacidades para responder a la volatilidad en los mercados cambiarios y de capitales.

El acuerdo formó parte de la millonaria asistencia financiera prometida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mandatario argentino, Javier Milei, quien considera a Washington -junto con Israel- como su principal aliado en materia de política exterior.

La ayuda del Tesoro estadounidense, que incluyó la compra de pesos argentinos, permitió rebajar las fuertes presiones cambiarias en el país suramericano que se desataron antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que finalmente se impuso la formación La Libertad Avanza, que lidera Milei.

"Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa 'América primero'. Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros", aseguró este viernes Bessent.

El secretario del Tesoro resaltó que la ayuda estadounidense permitió "estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera".

Bessent señaló que la comunidad internacional, incluyendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) a través del programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 con Argentina, "se ha unido y mantiene un firme apoyo" al país suramericano, "sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal".

"Pero solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio", aseveró.